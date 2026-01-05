Festa della Befana, ordinanza per il traffico - Tuttoggi.info

Per la festa della Befana il Comune di Terni ha pubblicato un’ordinanza per il traffico che disciplinerà la circolazione per il 6 gennaio. Secondo quanto si legge nel documento, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituita la chiusura al traffico, anche pedonale, delle aree delimitate, tra le quali è consentito, mediante movieri, l’attraversamento pedonale

quando e laddove possibile:



via Cavour nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Tre Colonne con obbligo di

svolta su quest’ultima;

Corso Tacito nel tratto compreso tra Via Mancini/Via Petrucci e Piazza della Repubblica;

Corso Vecchio presso intersezione con Piazza della Repubblica.

E’ istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione forzosa dalle ore 14,00 alle ore 19,00 de

06.01.2026 secondo il seguente prospetto:

Piazza Repubblica;

Festa della Befana, ordinanza per il traffico

L’Organizzazione dovrà inoltre provvedere allo smontaggio ed al rimontaggio dei dissuasori estraibili

installati lungo il percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio Viabilità e dal Comando

Polizia Locale per le modalità e la tempistica. Il soggetto attuatore dovrà porre in opera a propria cura e spese, tutti gli sbarramenti e la segnaletica stradale necessaria, compresa quella a distanza, secondo quanto disposto dagli Art.li 20 e 21 del vigente Codice della Strada.

“Si rammenta che, qualora con il presente provvedimento venga istituito il divieto di sosta o fermata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del C.d.S., sarà cura del richiedente rendere noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell’inizio della sua validità – spiega l’ordinanza – Il medesimo richiedente è tenuto a fornire valida prova dell’avvenuto posizionamento della segnaletica entro il suddetto termine (ad esempio con foto dello stato dei luoghi su dispositivo mobile che consenta la verifica di data/orario) al personale della Polizia Locale (o degli altri organi di polizia stradale di cui all’art.12 C.d.S.) qualora ne venga richiesto l’intervento. I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza Municipale verranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante idonea e regolamentare segnaletica, collocata in loco ed a distanza qualora necessario, a cura e spese a cura del richiedente”.

