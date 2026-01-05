 Festa della Befana, ordinanza per il traffico - Tuttoggi.info
Festa della Befana, ordinanza per il traffico

Redazione

Festa della Befana a Terni, ecco le chiusure delle strade e le limitazioni al traffico per la sicurezza dell'evento
Lun, 05/01/2026 - 13:39

Per la festa della Befana il Comune di Terni ha pubblicato un’ordinanza per il traffico che disciplinerà la circolazione per il 6 gennaio. Secondo quanto si legge nel documento, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituita la chiusura al traffico, anche pedonale, delle aree delimitate, tra le quali è consentito, mediante movieri, l’attraversamento pedonale
quando e laddove possibile:

  • via Cavour nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Tre Colonne con obbligo di
    svolta su quest’ultima;
  • Via del Plebiscito presso intersezione Piazza della Repubblica;
  • Corso Tacito nel tratto compreso tra Via Mancini/Via Petrucci e Piazza della Repubblica;
  • Corso Vecchio presso intersezione con Piazza della Repubblica.
    E’ istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione forzosa dalle ore 14,00 alle ore 19,00 de
    06.01.2026 secondo il seguente prospetto:
  • Via Cavour tratto tre Colonne / Repubblica;
  • Piazza Repubblica;

L’Organizzazione dovrà inoltre provvedere allo smontaggio ed al rimontaggio dei dissuasori estraibili
installati lungo il percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio Viabilità e dal Comando
Polizia Locale per le modalità e la tempistica. Il soggetto attuatore dovrà porre in opera a propria cura e spese, tutti gli sbarramenti e la segnaletica stradale necessaria, compresa quella a distanza, secondo quanto disposto dagli Art.li 20 e 21 del vigente Codice della Strada.
“Si rammenta che, qualora con il presente provvedimento venga istituito il divieto di sosta o fermata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del C.d.S., sarà cura del richiedente rendere noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell’inizio della sua validità – spiega l’ordinanza – Il medesimo richiedente è tenuto a fornire valida prova dell’avvenuto posizionamento della segnaletica entro il suddetto termine (ad esempio con foto dello stato dei luoghi su dispositivo mobile che consenta la verifica di data/orario) al personale della Polizia Locale (o degli altri organi di polizia stradale di cui all’art.12 C.d.S.) qualora ne venga richiesto l’intervento. I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza Municipale verranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante idonea e regolamentare segnaletica, collocata in loco ed a distanza qualora necessario, a cura e spese a cura del richiedente”.

