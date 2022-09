Festa della Cipolla, ultimi giorni | Di scena il Memorial “Sabrina Betti”

Gli stand

Tornando al programma, gli stand gastronomici, Al Cortile antico’, ‘El Cipollaro’, ‘Il Giardino fiorito’ ‘Il Rifugio del cacciatore’, ‘La Taverna del castello’ e ‘La Locanda del curato’, resteranno aperti dalle 19.30 alle 23, con la possibilità di prenotare il proprio menù senza fare la fila tramite CipollApp (www.festadellacipolla.com/cipollapp).

La musica

Giovedì 8 e venerdì 9 settembre spazio alla musica, rispettivamente con gli spettacoli ‘Skypink’ e ‘Disco Italia’, entrambi alle 21.30 in piazza San Matteo. Sabato 10 Laboratorio per bambini, ‘Come nascono le piante?’ a cura di Umbra Flor, alle 17.30 in piazza Baldaccini e domenica 11 settembre, sempre nello stesso orario ma in piazza Cortevecchia. La grande musica tornerà sabato 10 con il rock di Maurizio Solieri, chitarrista di Vasco Rossi per oltre trent’anni, sempre in piazza san Matteo alle 21.30 per poi lasciare la scena all’ultima giornata di festa, domenica 11 settembre, che sarà scandita da una gara Cinofila a cura di Asd Fidasc Il Rifugio del Cacciatore, un Raduno di auto storiche, uno spettacolo di magia per bambini ‘Lo Stramagante Mr. Dudi’, in piazza Baldaccini alle 16.30 e in piazza del Terz’Ordine Francescano alle 21.30. Lo spettacolo di street magic sarà preceduto, alle 17.30, dalla presentazione del libro ‘Un’ondata di Stramaganza’ di Maria Chiara D’Errico, a cura del Circolo di lettura Cannara, e dalla presentazione dell’Associazione Rete malattie rare, alle 19.

Mostra Mercato e Museo di Cannara

Per le vie del paese, poi, largo alla mostra mercato dalle 18 (sabato dalle 16 e domenica dalle 12) mentre il Museo di Cannara, ospita la mostra ‘Spazio Vitale’ (dalle 18 alle 23, sabato e domenica anche dalle 10 alle 12) e la Chiesa di San Biagio i laboratori creativi a cura dell’Associazione Infioratori di Cannara.

La 40esima Festa della cipolla di Cannara si chiuderà con lo spettacolo musicale ‘Crossing over’, alle 21.30 in piazza san Matteo.