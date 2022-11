Festa dell’albero, a Foligno messe a dimora 30 nuove alberature

Le attività del circolo ambientalista

A Foligno il circolo ambientalista di riferimento ha messo a dimora 30 alberature nello spazio verde nella prima periferia di Foligno, in direzione Corvia, tra via Monte Prefoglio e via Monte Pizzuto, finanziate dalle sinergie di cui sopra: 12 aceri, 4 carpini, 5 salici, 4 lecci, 3 olmi e 2 farnie.

“Ringraziamo fortemente tutti i soggetti coinvolti e l’amministrazione comunale per la collaborazione e per condividere tale obiettivo di una città più verde, speriamo che questo sia il primo passo e per gli anni successivi mettere a dimora molte più alberature: 30 sono un buon numero per un quartiere, ma sono sempre poche rispetto ad una città con poco verde urbano come Foligno.” il commento di Marco Novelli, coordinato del circolo.