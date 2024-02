Ferrovie, Ferraris "Dal Pnrr un boost importante per nuove opere" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il Pnrr ha rappresentato un boost importante per il gruppo”. Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nella seconda giornata della Scuola di formazione politica della Lega.Tra le opere in programma, Ferraris ha ricordato tra l’altro “la linea di Alta Velocità Roma-Bari, che permetterà di collegare le due città in 3 ore, con un grande bacino di utenza di 6 milioni di persone, favorendo i collegamenti turistici. È un’opera che a fine 2026-2027 verrà realizzata”. Inoltre “il Terzo Valico di Genova è importante, e consentirà a regime di collegare Genova a Milano in un’ora”.

