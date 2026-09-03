Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato - Tuttoggi.info

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Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato

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Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato

Gio, 03/09/2026 - 18:47

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TORINO (ITALPRESS) – Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il francobollo dedicato a Ferrero è stato presentato oggi nel Salone degli Arazzi presso il MIMIT alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, rappresentati di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
“Le imprese oggi celebrate hanno costruito negli anni la storia del Made in Italy, che ovunque viene riconosciuto e esaltato non come un luogo di produzione, ma come uno stile, una cultura produttiva che i prodotti di eccellenza, riconosciuti come tali dai consumatori mondiali, dimostrano ogni giorno nei mercati – ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso -. Ringrazio queste aziende per quello che hanno fatto e per quello che hanno fatto prima di loro le altre generazioni che hanno costruito questa storia di impresa e di quello che con i lavoratori fanno ogni giorno per esaltare il sistema Italia”.
Realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il francobollo rende omaggio a Ferrero quale simbolo dell’eccellenza imprenditoriale italiana e del contributo dell’azienda alla diffusione del Made in Italy nel mondo.
La composizione grafica interpreta in chiave contemporanea forme, ingredienti e colori ispirati ad alcuni prodotti iconici Ferrero. Al centro dell’immagine spicca il logo aziendale, elemento distintivo che racchiude l’identità e la storia del Gruppo.
In occasione dell’emissione, Poste Italiane ha inoltre realizzato una serie di prodotti filatelici dedicati ai collezionisti e agli appassionati.

– foto ufficio stampa Ferrero –
(ITALPRESS).

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