Ferrari, la SF90 Stradale e Leclerc a Montecarlo - Tuttoggi

E’ stato girato nel Principato di Monaco “Le grand rendez-vous”, cortometraggio diretto da Claude Lelouch nel giorno in cui era inprogramma il Gran Premio di Formula 1. Le telecamere del regista francese hanno seguito da vicino la Ferrari SF90 Stradale in un giro lungo lo stesso percorso del GP, guidata da Charles Leclerc fino a 240 km/h per arrivare a un misterioso “grande appuntamento”.

sat/com (fonte video: Ferrari)