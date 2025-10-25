 Ferrari F76, la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ferrari F76, la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans

ItalPress

Ferrari F76, la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans

Dom, 26/10/2025 - 00:02

Condividi su:


MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Nell’anno del terzo successo consecutivo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P, Ferrari presenta la F76, la prima vettura realizzata esclusivamente per il mondo digitale, sotto forma di NFT. Il nome rende omaggio al primo successo del Cavallino Rampante nella leggendaria gara di durata francese, ottenuto 76 anni fa, nel 1949, da Luigi Chinetti con Lord Selsdon al volante della 166 MM barchetta carrozzata Touring. La F76 non è una vettura di produzione, ma un progetto pionieristico virtuale che unisce la tradizione sportiva Ferrari all’innovazione del design e delle tecnologie digitali, aprendo una nuova frontiera nell’esperienza del marchio. Pensata per i clienti dell’esclusivo programma Hyperclub, la F76 è uno degli asset digitali dell’iniziativa creata dalla Casa di Maranello per supportare le 499P impegnate a Le Mans e nel mondiale endurance, vivendo questa esperienza al fianco della squadra ufficiale.

tvi/mca3 Fonte video: Ferrari

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!