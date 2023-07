Ferrari a fuoco “spenta” dai vigili del fuoco IMMAGINI

Tettino aperto, fiamme nell'abitacolo, intervento a Tuoro dei vigili del fuoco di Castiglione e Perugia

E’ stata “spenta” dai vigili del fuoco la Ferrari andata a fuoco nelle campagne del Trasimeno, in località Vernazzano di Tuoro. L’auto era in una cunetta di una strada di campagna, poco prima della cunetta, con il tettuccio aperto e l’interno in fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castiglione del Lago e quelli di Perugia. Nessuna persona è rimasta per fortuna coinvolta, ma il danno economico è notevole.