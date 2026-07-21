Ferrarese "Orgogliosi di quanto realizzato per i Giochi del Mediterraneo" - Tuttoggi.info

TARANTO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando in questi trenta giorni più di quanto abbiamo lavorato in questi trenta mesi. Sono stati mesi importanti da quando abbiamo presentato il master plan. I lavori sono partiti poco più di un anno fa: oggi vedere l’acqua nelle piscine, dove è partito già l’impianto di depurazione, e il prato allo ‘Iacovone’, oltre all’inizio della realizzazione di un parco nel centro sportivo ‘Magna Grecia’ mi fa capire che siamo ormai alla fine. Dobbiamo fare velocemente i collaudi, per poi far iniziare tutto il 21 agosto. Siamo soddisfatti e orgogliosi di quel che abbiamo realizzato”. Lo ha detto Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, della presentazione delle cerimonie e delle iniziative che accompagneranno l’evento di Taranto. Attesa per la cerimonia d’apertura con una novità legata all’inno d’Italia: “Questa volta ci sarà un personaggio diverso dal solito. Sarà un qualcosa che abbraccerà il futuro”, le sue parole.

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