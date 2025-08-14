 Ferragosto ad Assisi 2025, tanti eventi: il programma delle iniziative - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ferragosto ad Assisi 2025, tanti eventi: il programma delle iniziative

Flavia Pagliochini

Ferragosto ad Assisi 2025, tanti eventi: il programma delle iniziative

Gio, 14/08/2025 - 09:54

Condividi su:

Tra eventi religiosi, musica, cinema ed escursioni sul Subasio, senza dimenticare le sagre, è una settimana di Ferragosto per tutti i gusti quella ad Assisi: dopo Santa Chiara e San Rufino, questa sera – 14 agosto – alle 21.15, nel piazzale antistante la Basilica, la Confraternita dell’Immacolata Concezione darà avvio alla tradizionale Veglia dell’Assunta, aprendo la celebrazione con una suggestiva processione delle confraternite e l’accensione del Focaraccio.

Sul fronte sagre, a Costa di Trex e a Paradiso di Assisi – Sant’Anna, domani ci sono i pranzi di Ferragosto delle rispettive manifestazioni, mentre a Rivotorto dal giorno di Ferragosto e fino al 24 è la volta della Rassegna degli Antichi Sapori. Tante le mostre in corso anche in questi giorni: alla Rocca Maggiore c’è “Peace on Earth” di Banksy, mentre a San Francesco c’è la mostra “Laudato Sie: Natura e Scienza”, dedicata all’eredità culturale del Poverello. A San Damiano fino a ottobre  “Il grido delle Creature”, di Gino Covili; sono previste, anche in questo weekend, visite guidate alla mostra di Banksy alla Rocca Maggiore e alle Domus Romane nei sotterranei della città, promosse da Comune e Opera Laboratori (info, costi e prenotazione, obbligatoria, allo 075 8138 680).

Non mancano gli eventi gratuiti al monte Subasio: oggi  “Escursione al tramonto e in notturna”, un’uscita di 14 km tra Fosso delle Carceri, Vallonica e Stazzi con cena al sacco sui prati, mentre il 17 agosto è la volta di “Abbazie benedettine del Subasio”, passeggiata suggestiva dall’Abbazia di San Silvestro a Spello a quella di San Benedetto ad Assisi, con degustazione della birra artigianale delle monache benedettine. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Gaia Aps, info e prenotazioni obbligatorie entro le ore 12.00 del giorno precedente all’escursione via 334 1546609. Non mancherà l’osservazione delle stelle: sabato 16 agosto, alle 21 al Bosco di San Francesco, si terrà l’iniziativa “Astronomi per una notte” (Info, costi e prenotazione obbligatoria www.boscodisanfrancesco.it). Per quanto riguarda il Cinema, nella rassegna estiva cinema alla Rocca (biglietto acquistabile in loco), queste le proiezioni: oggi (14 agosto), Fortapasc; domani, Banksy – l’arte della ribellione; 16 agosto, Fuori; 17 agosto, Diamanti. Infine, la musica, in piazza del Comune alle 21.30: stasera Etnika Trio in concerto, domani Maxi Driver Trio in concerto, sabato 16 Chiara Pettirossi, con il Trio Bisogno, Magrini e Gili e domenica 17 agosto “Sparring Partners” e l’omaggio a Paolo Conte. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Perugia

Pro Ponte, corsa ai costumi per la sfilata storica “Velimna”

Perugia

Denuncia per furto, qualche ora dopo prova a rubare in una casa

Foligno

Parco dei Canapè, 1,5 milioni per la riqualificazione

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Conti pubblici, Bankitalia: a giugno debito sale a 3.070,7 miliardi

Ultim'ora Italia

Da Medvedev a Rinderknech e Tiafoe: caldo e malori a Cincinnati

Ultim'ora Italia

Schlein: “Servono salario minimo e separare prezzo energia dal gas. Così si aiutano le tasche degli italiani. Tra due anni al Governo difendendo lavoro, scuola, sanità e diritti. Ridiamo speranza al Paese”
Ultim'ora Italia

Ponte Morandi, Mattarella: “Ferita indelebile nel cuore dell’Italia”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!