Ferragosto ad Assisi 2025, tanti eventi: il programma delle iniziative - Tuttoggi.info

Tra eventi religiosi, musica, cinema ed escursioni sul Subasio, senza dimenticare le sagre, è una settimana di Ferragosto per tutti i gusti quella ad Assisi: dopo Santa Chiara e San Rufino, questa sera – 14 agosto – alle 21.15, nel piazzale antistante la Basilica, la Confraternita dell’Immacolata Concezione darà avvio alla tradizionale Veglia dell’Assunta, aprendo la celebrazione con una suggestiva processione delle confraternite e l’accensione del Focaraccio.

Sul fronte sagre, a Costa di Trex e a Paradiso di Assisi – Sant’Anna, domani ci sono i pranzi di Ferragosto delle rispettive manifestazioni, mentre a Rivotorto dal giorno di Ferragosto e fino al 24 è la volta della Rassegna degli Antichi Sapori. Tante le mostre in corso anche in questi giorni: alla Rocca Maggiore c’è “Peace on Earth” di Banksy, mentre a San Francesco c’è la mostra “Laudato Sie: Natura e Scienza”, dedicata all’eredità culturale del Poverello. A San Damiano fino a ottobre “Il grido delle Creature”, di Gino Covili; sono previste, anche in questo weekend, visite guidate alla mostra di Banksy alla Rocca Maggiore e alle Domus Romane nei sotterranei della città, promosse da Comune e Opera Laboratori (info, costi e prenotazione, obbligatoria, allo 075 8138 680).

Non mancano gli eventi gratuiti al monte Subasio: oggi “Escursione al tramonto e in notturna”, un’uscita di 14 km tra Fosso delle Carceri, Vallonica e Stazzi con cena al sacco sui prati, mentre il 17 agosto è la volta di “Abbazie benedettine del Subasio”, passeggiata suggestiva dall’Abbazia di San Silvestro a Spello a quella di San Benedetto ad Assisi, con degustazione della birra artigianale delle monache benedettine. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Gaia Aps, info e prenotazioni obbligatorie entro le ore 12.00 del giorno precedente all’escursione via 334 1546609. Non mancherà l’osservazione delle stelle: sabato 16 agosto, alle 21 al Bosco di San Francesco, si terrà l’iniziativa “Astronomi per una notte” (Info, costi e prenotazione obbligatoria www.boscodisanfrancesco.it). Per quanto riguarda il Cinema, nella rassegna estiva cinema alla Rocca (biglietto acquistabile in loco), queste le proiezioni: oggi (14 agosto), Fortapasc; domani, Banksy – l’arte della ribellione; 16 agosto, Fuori; 17 agosto, Diamanti. Infine, la musica, in piazza del Comune alle 21.30: stasera Etnika Trio in concerto, domani Maxi Driver Trio in concerto, sabato 16 Chiara Pettirossi, con il Trio Bisogno, Magrini e Gili e domenica 17 agosto “Sparring Partners” e l’omaggio a Paolo Conte.