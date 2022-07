Fermato dai carabinieri con la patente ritirata mostra quella dell’amico

Il controllo serale nella zona di Passignano sul Trasimeno: multa, denuncia e veicolo fermato per tre mesi

Fermato dai carabinieri con la patente scaduta si spaccia per un altro. I militari durante un controllo serale avevano fermato a Passignano sul Trasimeno un’auto con la targa straniera. Il conducente, un ventottenne straniero già noto alle forze dell’ordine, all’atto dell’identificazione, ha esibito ai militari la patente di guida di un connazionale poiché la sua gli era stata revocata lo scorso mese di aprile in virtù di un provvedimento della Prefettura di Perugia.

I carabinieri, scoperto il tentativo di eludere il controllo, hanno proceduto alla corretta identificazione del conducente e lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia perché ritenuto presunto responsabile dei reati di “sostituzione di persona” e “falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sulla propria identità”. In aggiunta, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada per essersi posto alla guida con patente revocata, con sottoposizione a fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.