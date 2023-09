Fermato con un'auto rubata e una pistola, scappa durante l'arresto: caccia all'uomo - Tuttoggi.info

L'uomo a bordo di un'auto rubata e con una pistola fermato dopo inseguimento ma poi riesce a fuggire, ricerche in corso

Forze dell’ordine mobilitate dalla notte tra domenica e lunedì nella zona del Trasimeno nella ricerca di un uomo fuggito mentre veniva portato in caserma per essere arrestato. Lo straniero era stato fermato dai carabinieri di Castiglione del Lago, poiché trovato a bordo di un’auto rubata, all’interno della quale nascondeva una pistola con matricola abrasa.

L’uomo, alla vista dei militari dell’Arma, aveva cercato di darsi alla fuga con il veicolo, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Nelle fasi di accompagnamento in caserma per gli adempimenti di rito, però, è riuscito a sottrarsi al controllo dei militari fuggendo per le campagne limitrofe. L’autovettura e la pistola sono state sequestrate e sulle stesse sono stati avviati accertamenti tecnici. Dello straniero, invece, nessuna traccia: le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e la giornata di lunedì da parte dei carabinieri del comando provinciale sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia.