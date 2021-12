Fermato con l’auto di grossa cilindrata, mai avuta la patente e irregolare

Il giovane straniero ha detto agli agenti di non aver mai conseguito la patente | Da un controllo è risultato con precedenti e irregolare

Fermato alla guida di un’auto di grossa cilindrata, è risultato essere senza patente e irregolare sul territorio italiano.

La polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Perugia, ha denunciato un cittadino extracomunitario che, fermato alla guida di un’auto di grossa cilindrata, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale oltre che privo di patente di guida.

Erano le 3 di notte quando gli agenti delle volanti, impegnati in un posto di controllo, sono stati attirati da un’auto di grossa cilindrata che sopraggiungeva in loro direzione. Una volta fermato il conducente, alla richiesta di esibire la patente di guida, l’uomo, un cittadino straniero, classe 1989, ha risposto di non aver mai conseguito il prescritto documento; dai successivi accertamenti in banca dati, i poliziotti hanno appreso che il ragazzo, oltre a non avere la patente, era pregiudicato per reati contro la persona ed irregolare sul territorio nazionale.

A quel punto, gli agenti hanno accompagnato il ragazzo in Questura dove, dopo i consueti accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà.

Inoltre, nei confronti dello stesso è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro per essersi messo alla guida del veicolo senza mai avere conseguito la patente di guida,

Al termine delle attività di rito, lo straniero veniva espulso dal territorio nazionale.