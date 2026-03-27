Fermato a Madonna di Lugo, "ho ingerito ovuli di cocaina": arrestato - Tuttoggi.info

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Fermato a Madonna di Lugo, “ho ingerito ovuli di cocaina”: arrestato

Redazione

Fermato a Madonna di Lugo, “ho ingerito ovuli di cocaina”: arrestato

Ven, 27/03/2026 - 16:58

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Ai poliziotti che lo hanno fermato a Madonna di Lugo, insospettiti dal suo atteggiamento alla guida, ha subito confessato di aver ingerito degli ovuli di cocaina e di temere per la sua incolumità. Non ha fortunatamente avuto ripercussioni di salute, ma è stato alla fine arrestato per spaccio, un 21enne greco.

Il giovane è stato fermato dal personale della polizia di Stato di Spoleto in via Einaudi, all’interno della zona artigianale di Madonna di Lugo, durante un controllo stradale. Gli agenti hanno infatti notato un’autovettura che, alla loro vista, ha cambiato improvvisamente direzione; a quel punto i poliziotti, insospettiti, l’hanno fermata per sottoporre il conducente ad un controllo più approfondito.

Dopo essersi avvicinati, gli agenti hanno sorpreso il giovane, in forte stato di agitazione, intento ad ingerire frettolosamente alcuni oggetti. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, il giovane ha riferito di aver deglutito degli involucri in cellophane contenenti cocaina e di essere preoccupato per la sua incolumità.

Sottoposto a perquisizione, il 21enne è stato trovato in possesso di altri 25 ovuli di cocaina e di 150 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, materiale sottoposto a sequestro.

Successivamente, considerato il pericolo per la salute del giovane, gli operatori hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato presso l’ospedale per gli accertamenti del caso. Gli esami clinici hanno confermato la presenza di numerosi involucri in cellophane nello stomaco, motivo per il quale il giovane è stato sottoposto ad intervento medico che ha consentito di recuperare gli involucri ingeriti che, unitamente agli altri precedentemente sequestrati, sono risultati essere complessivamente 40 grammi.

Il 21enne, non in pericolo di vita, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e trattenuto agli arresti domiciliari presso il locale nosocomio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(foto di repertorio)

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