Fermati con 10 grammi di marijuana dalla polfer, denunciati

Due stranieri poco più che ventenni sono stati denunciati dagli agenti della polizia ferroviaria di Terni poiché trovati in possesso di circa 10 grammi di marjuana, divisa in vari involucri, evidentemente confezionata per essere smerciata.

Nel tardo pomeriggio di ieri, in relazione all’intensificarsi dei controlli per il periodo di esodi estivi, gli agenti notavano la presenza di giovani noti poiché consumatori di sostanze stupefacenti ed in particolare i due stranieri che alla loro vista tradivano un forte nervosismo e cercavano di allontanarsi.

Subito fermati e sottoposti a controllo risultavano già denunciati in varie parti d’Italia quali responsabili di diversi reati, tra i quali la detenzione di stupefacenti, e dal conseguente approfondirsi degli accertamenti, venivano trovati in possesso della sostanza stupefacente per la quale venivano denunciati all’autorità giudiziaria.

