Ferito gravemente durante battuta di caccia, 50enne in prognosi riservata

È ricoverato in gravi condizioni un 50enne di Torgiano, rimasto ferito durante una battuta di caccia avvenuta nei pressi di Gubbio nella mattinata di oggi (giovedì 17 ottobre). L’uomo, che sarebbe stato colpito in più parti del corpo da alcuni proiettili vaganti, è stato prima trasportato con un’autoambulanza del 118 all’ospedale di Branca e poi trasferito con l’elisoccorso “Icaro” al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico dalla equipe ortopedica del prof. Auro Caraffa. In particolare i sanitari sono intervenuti per suturare le gravissime ferite ad un braccio. L’operazione è durata circa 10 ore e l’uomo è ora in prognosi riservata.

