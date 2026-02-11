 Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio

tecnical

Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio

Mer, 11/02/2026 - 22:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Bologna-Lazio. Oggi, mercoledì 11 febbraio, la squadra rossoblù ospita i biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita in cui non mancano gli episodi arbitrali. Il primo arriva al 27′ quando Maurizio Sarri e i giocatori della Lazio chiedono a gran voce un’espulsione. Ma cos’è successo al Dall’Ara? 

Verso la fine del primo tempo, Dele Bashiru viene lanciato verso la porta. Il centrocampista nigeriano riesce a prendere il tempo ai difensori rossoblù, ma viene rimontato da Ferguson, che lo tiene per la maglia e lo butta a terra. L’arbitro Chiffi, lontano dall’azione, lascia correre, mentre tutta la Lazio chiede a gran voce l’espulsione: Dele Bashiru era infatti già in controllo del pallone e stava puntando la porta di Skorupski, prima di venire sbilanciato dalla trattenuta dello scozzese. 

Chiffi viene richiamato dal Var, che rivede l’azione al monitor. La revisione però dura pochi secondi, con il contatto tra i due che non viene giudicato chiaro ed evidente errore, e quindi rimane la decisione di campo. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!