Ferdinandi – Leonelli, prove di dialogo social verso le elezioni

Contatto tra la candidata del centrosinistra e il segretario umbro di Azione

Prove di dialogo social tra Vittoria Ferdinandi, candidata sindaco del centrosinistra che si riconosce nel programma “Un Patto Avanti”, e il coordinatore umbro di Azione Giacomo Leonelli, a sua volta indicato per la fascia tricolore dal contenitore centrista “Pensa Perugia”.

A dare il là al dialogo social l’intervista rilasciata da Leonelli al Corriere dell’Umbria, in cui l’esponente di Azione, già segretario e consigliere regionale del Pd, benedice le “energie nuove”.

“Sul tema dell’Università e su molto altro sono certa che possiamo trovare punti comuni, spinti dalla passione civica che ci accomuna. Incontriamoci e parliamone!” scrive Ferdinandi.

Un invito a cui Leonelli risponde: “Certamente Vittoria! Un confronto, su un tema così importante come il futuro della nostra città, può solo essere utile!”.

Uno scambio di battute contornato da diversi commenti di persone che invitano i due a un vero confronto politico, con l’auspicio che, magari, si possa arrivare anche ad un accordo elettorale. Un auspicio, per il momento. ma chissà che il sorriso di Ferdinandi non possa aiutare a superare gli sguardi in cagnesco che ogni volta, puntualmente, si scambiano Leonelli, il segretario umbro dem Bori e il capogruppo cinquestelle De Luca. Per sancire quel ritorno di Leonelli e del suo gruppo nel centrosinistra di cui da tempo si vocifera.