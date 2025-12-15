 Fenomeni migratori in Sicilia, Iacolino "Giusto approccio per integrazione" - Tuttoggi.info
Fenomeni migratori in Sicilia, Iacolino “Giusto approccio per integrazione”

Lun, 15/12/2025 - 12:03

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ in atto un percorso che ha assistito queste attività, svolte congiuntamente fra i due assessorati secondo un modello di integrazione socioassistenziale che vedrà nelle case di comunità, che verranno attivate entro la prima metà del 2026, il giusto approccio per l’integrazione che parte da una formazione più consolidata rispetto al tema, da un’offerta formativa certamente migliore e da un’integrazione che metta al centro la persona”. Lo ha detto Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, a margine della quarta Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, dal titolo ‘Per una rete integrata dei diritti in Sicilia’.

