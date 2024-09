Femminismo di periferia. Martina Miccichè ospite allo Spazio L'OGGI di Ponte San Giovanni - Tuttoggi.info

Riprendono le attività allo Spazio L’OGGI di Ponte San Giovanni, hub educativo e culturale di prossimità promosso dalla cooperativa sociale DENSA in strada dei Loggi 18/d. Venerdì 27 settembre, alle 18, lo spazio polifunzionale ponteggiano ospiterà la presentazione del libro Femminismo di periferia, di Martina Miccichè (Edizioni Sonda).

L’autrice, che nel suo lavoro di fotoreporter e scrittrice si occupa di diseguaglianze, crisi climatica e ingiustizia sociale, ne parlerà con Alessandra Pollini, giovane studentessa attiva nei progetti di Spazio l’Oggi.

Il libro. “Femminismo di periferia”

Dall’essere marginali alla presa di coscienza di venire marginalizzati, fino alla sfida di diventare centrali nel cambiamento sociale, nelle pagine di questo libro si parla di periferia, come oggetto e soggetto, come ambiente sociale, come costruzione, come spazio di espulsione e identità, nonché dei processi di periferizzazione nelle città e nel globo.

Si parla anche del centro inteso come centro cittadino geografico, ma anche come centro e spazio di accumulo del potere, in cui attraverso un sistema ramificato e iniquo, vengono mantenute le disuguaglianze e l’ingiustizia sociale.

In particolare, Miccichè si sofferma sull’organizzazione sessista delle città, sul razzismo urbano e istituzionale, analizza gli stereotipi di genere portando in primo piano soggetti spesso silenziati e questioni che difficilmente vengono in mente quando si parla di periferia, come la crisi climatica e l’espulsione degli animali non umani.

L’Oggi, un nuovo spazio polifunzionale a Ponte San Giovanni

L’Oggi – a place to stay è uno spazio polifunzionale pensato per combattere le povertà educative attraverso la creatività e la partecipazione di giovani e adolescenti con l’obiettivo di rendere il territorio più bello, sostenibile e inclusivo.

Il progetto – realizzato con il sostegno di Fondazione Perugia – nasce dall’incontro tra DENSA, cooperativa sociale che dal 2017 si occupa di progetti di innovazione sociale e che, proprio a Ponte San Giovanni, ha già avviato un percorso di riqualifica di alcuni immobili destinati ad ospitare opportunità per il contrasto delle povertà educative, e MenteGlocale, associazione di promozione sociale attiva dal 2001 e protagonista del progetto di rigenerazione urbana partecipata POPUP, spazio culturale e libreria di prossimità in piazza Birago a Perugia. Con queste due realtà, e insieme al Comune di Perugia, in L’OGGI convergono le competenze trasversali di un’ampia rete di partner del territorio (Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Aldo Capitini”, Ponte Solidale, Associazione Culturale Argo, TRAMA Design, CIDI – Centro Iniziativa Democratica, Pro Ponte Etrusca Onlus, Taboo, Un/Lab).

