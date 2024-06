Feltrin “La Sicilia cresce nelle donazioni, risposta importante” - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia sta crescendo, sta crescendo in maniera importante e si è portata su valori che sono finalmente nella media nazionale, nella parte virtuosa. I trapianti sono passati dalla fine di giugno dell’anno scorso, quando erano 70, ai 170 di adesso. Questo significa essere stati in grado di organizzare una risposta che è fatta di professionalità ma anche di generosità, la generosità delle famiglie e di conseguenza una risposta concreta a tutti i pazienti che in questa regione stanno aspettando”. Così Giuseppe Feltrin, direttore del centro nazionale trapianti, a margine dell’incontro ’Diamo il meglio di noi. Procurement, donazione e trapianto di organi. Riflessioni e obiettivi per l’ottimizzazione dei processi nelle aziende del Ssr’, che si è svolto all’Ars, promosso dall’assessorato alla Salute e dal Centro regionale trapianti.

