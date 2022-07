“Quello messo in atto da Watrsila è un comportamento che riteniamo inaccettabile. Chiediamo sin da subito che venga ritirata l’annunciata delocalizzazione, così come di non dare seguito agli esuberi, e che si attivi un tavolo con le istituzioni e la parte sindacale”. Lo dichiara il Governatore della Regione Massimiliano Fedriga.

