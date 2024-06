(Adnkronos) – Il tam tam viaggia sui social: Fedez, scrive l’esperto di gossip Alessandro Rosica, è stato ricoverato. Tanto basta per scatenare la Rete. Il cantante viene localizzato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, il rapper non risulta essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e non sarebbe mai stato in questi giorni nella struttura sanitaria.