Fedez "Fuori casa di Messina Denaro c'era meno gente..." - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali… oh mio Dio, le priorità dell’informazione italiana…”. A parlare è Fedez, in una delle sue storie su Instagram, pubblicando un video che mostra i paparazzi appostati vicino casa dei “Ferragnez”, dopo che è scoppiato il caso del pandoro Balocco che vede coinvolta l’influencer, indagata per truffa aggravata.

mgg/gtr (Fonte video: profilo Instagram di Fedez)