Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social - Tuttoggi.info

 Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social
Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social

Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social

Sab, 03/01/2026 - 17:02

(Adnkronos) –
Federica Pellegrini ha celebrato sui social il compleanno della figlia Matilde che oggi, sabato 3 gennaio, ha spento 3 candeline. La campionessa olimpica ha condiviso uno scatto dedicato alla primogenita e a corredo ha scritto: “Vita Mia”, seguite da un cuore rosso e dall’emoticon di una torta.  

Nella foto la piccola Matilde è ritratta in riva al mare, con i piedi nella sabbia di Dubai, dove la famiglia Pellegrini-Giunta si trova in questi giorni e sta trascorrendo il resto delle festività natalizie. 

 

La piccola Matilde quest’anno accoglierà una sorellina. L’ex nuotatrice azzurra Pellegrini, infatti, è di nuovo in dolce attesa. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram lo scorso 19 dicembre in cui la Divina ha mostrato una foto in bianco e nero della pancia. “‘Piovono Polpette’. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina”, le parole dell’azzurra.  

