Federica Pellegrini ambassador Michelin - Tuttoggi

Michelin ha annunciato una nuova e importante partnership con Federica Pellegrini, la campionessa olimpionica e primatista mondiale nei 200 metri stile libero ed europea nei 400 metri stile libero. Federica Pellegrini, la piu’ forte e longeva campionessa italiana di nuoto nel mondo, sara’ il volto delle campagne di comunicazione Michelin per il biennio 2020/2021 e testimonial d’eccezione della promessa Michelin “Performance Fatte Per Durare”.

“Federica Pellegrini con la sua lunga carriera sempre al vertice rappresenta al meglio il concetto di ‘Performance fatte per durare’. Questa filosofia e’ alla base dello sviluppo dei

pneumatici Michelin e coniuga la durata con prestazioni elevate dal primo all’ultimo chilometro. Questo e’ il nostro obiettivo, e’ il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e dell’ambiente che ci circonda” le parole di Marco Giuliani, direttore commerciale Michelin Italia.

Michelin accompagnera’ Federica durante questo nuovo viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. La partnership, accompagnata appunto dall’hashtag #UnNuovoViaggio, vuole sottolineare il nuovo percorso che affronteranno insieme, con la comune determinazione, serieta’ nel lavoro e volonta’ di superare sempre i propri limiti. Mi ha fatto enorme piacere scoprire qual sia l’impegno di Michelin verso la sicurezza e l’ambiente. Avere un partner eccellente e’ un motivo di spinta in piu’, in questo lungo viaggio con destinazione Tokyo: l’Olimpiade e’ il massimo per un’atleta! Essere stata scelta per rappresentare il concetto di ‘Performance fatte per durare’ e’ per me motivo di orgoglio. Impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te e’ anche una questione di rispetto” il commento di Federica Pellegrini.



(ITALPRESS).