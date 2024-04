Federcaccia Terni, operativa la nuova struttura provinciale - Tuttoggi.info

La Federcaccia provinciale di Terni ha concluso il percorso di rinnovamento dei propri organismi all’indomani dell’elezione di Enrico Riffelli alla guida della maggiore associazione venatoria, anche in sede locale.

Riffelli ha sostituito Giulio Piccioni al termine dell’ottimo lavoro svolto in ben quindici anni di guida della Fidc ternana.

Per Giulio Piccioni è scattata la presidenza onoraria.

Le ultime nomine riguardano l’organizzazione che sosterrà proprio Riffelli nel suo lavoro.

Tre i vice presidenti scelti in rappresentanza del vasto territorio.

Sono Andrea Bartolozzi, Nazzareno Desideri e Carmelo Pata.

Segretario della Federcaccia ternana è ora Vittorio Sordini che aveva appena lasciato la guida della sezione comunale nelle mani di Massimiliano Gelosi.

I trentuno membri del Consiglio provinciale della Fidc hanno anche provveduto alla nomina degli altri membri della giunta provinciale che si completa con Massimiliano Gelosi, Daniel Tramontana, Massimo Tiracorrendo, Riccardo Posati.





