Federcaccia Perugia, Nicolini presidente | Le altre cariche

Dopo le elezioni della sezione comunale del capoluogo, il Direttivo si è riunito per decidere tutte le cariche

Francesco Nicolini è il nuovo presidente della sezione comunale Federcaccia di Perugia. Con lui sono stati eletti Nicola Bufali e Alessandro Orelli, con le cariche di vicepresidenti, e Giuliano Curti come segretario tesoriere.

Nella prima metà del mese di marzo si erano infatti svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione per il prossimo quinquennio e a prevalere era stata, ottenendo la maggioranza dei voti, la lista numero 2, ‘Il cacciatore responsabile tra natura e passione’. L’altra era la lista numero 1, ‘Lavorare insieme per crescere insieme’.

A distanza di alcuni giorni, il nuovo Consiglio direttivo si è adesso riunito per la prima volta per eleggere e proclamare le nuove cariche sociali: Francesco Nicolini presidente, appunto, Nicola Bufali e Alessandro Orelli vicepresidenti e Giuliano Curti segretario tesoriere.

“Ringrazio tutti i votanti per la fiducia in me riposta, data l’importanza della carica che andrò a ricoprire nel prossimo quinquennio – ha commentato Nicolini alla conclusioni delle operazioni di voto –. Cercherò di svolgere al meglio la mia azione, nel tentativo di perseguire il raggiungimento degli scopi comuni della Federcaccia, nell’interesse di tutti i cacciatori e delle varie forme di caccia”.