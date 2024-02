Federcaccia Orvieto, Cinti presidente onorario: così il nuovo Direttivo - Tuttoggi.info

Eletto il nuovo Direttivo di Federcaccia Orvieto. Il nuovo presidente, che subentra all’uscente Giampiero Cinti che resta come presidente onorario, è Nazzareno Desideri. Che sarà affiancato dal vice presidente Claudio Gallinella, con segretario Stefano Franchi.

Il nuovo vertice di Federcaccia Orvieto, insieme a tutti i consiglieri ed associati, ha voluto ringraziare il presidente uscente Cinti “per il prolifico lavoro svolto negli anni della sua presidenza”. Per tale motivo il Consiglio ha ritenuto appunto di riconoscere a Cinti la presidenza onoraria.

Il nuovo Consiglio Direttivo comunale Federcaccia evidenzia la sua volontà e disponibilità “al supporto di tutte le attività del mondo venatorio ed ambientale, compresa l’attenzione verso le leggi nazionale che verranno promulgate o già in vigore, per l’attuazione di tutte le possibilità che esse permetteranno per il prolungamento del Calendario venatorio”.

In particolare, gli associati sono stati sollecitati “ad essere sempre propositivi e collaborativi al fine di dare un esempio di correttezza e rispetto delle leggi in vigore nelle attività venatorie e per quanto possibile dare esempio di rispetto alla natura, vitale della sopravvivenza dell’uomo”.