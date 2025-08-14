Federcaccia: bene le deroghe, il prossimo anno valutiamo avvio a settembre - Tuttoggi.info

Se alcune associazioni venatorie chiedono la modifica del provvedimento con cui la Regione Umbria ha consentito dal 15 ottobre la caccia in deroga alle specie storno, tortora dal collare e piccione di città, argomentando la richiesta all’Ispra con ragioni legate ai danni all’agricoltura e igienico-sanitarie, Federcaccia Umbra esprime invece “profonda soddisfazione” per questa autorizzazione.

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’assessore regionale Simona Meloni e agli uffici competenti – scrive l’associazione in una nota – per il lavoro puntuale e scrupoloso che ha portato a questo importante risultato. La documentazione tecnica presentata all’Ispra ha evidenziato in modo chiaro l’impatto di queste specie sulle colture di pregio del nostro territorio, in particolare quelle vitivinicole e olivicole, con effetti concreti sui bilanci delle aziende agricole umbre”.

“Grazie a questa decisione – prosegue Federcaccia – sarà ora possibile intervenire nei periodi più critici, contribuendo in maniera concreta alla riduzione dei danni economici subiti dagli agricoltori. È un segnale importante di attenzione al comparto agricolo e al lavoro di chi ogni giorno si impegna per la cura e la valorizzazione del territorio.

Accogliamo con favore la possibilità di operare vicino alle colture danneggiate, nel rispetto dei criteri previsti e con controlli rigorosi tramite il tesserino venatorio digitale. Questo sistema consente la tracciabilità in tempo reale degli abbattimenti, garantendo un’attività sostenibile e trasparente come previsto dalla normativa europea”.

Rispetto alla mancata deroga al fringuello, Federcaccia scrive: “Pur rilevando con rammarico l’assenza di una delibera nonostante la richiesta del numero massimo di capi prelevabili, comprendiamo l’approccio prudente della Regione. Auspichiamo che, già dal prossimo anno, si possa valutare un ampliamento delle deroghe, con un avvio anticipato delle attività per storno, tortora dal collare e piccione, a partire dal mese di settembre, in modo da agire in tempi utili per la protezione delle colture”.

“Questo provvedimento – conclude l’associazione – rappresenta un passo nella giusta direzione. Federcaccia rinnova la propria disponibilità a collaborare con la Regione e con il mondo agricolo, nella convinzione che solo attraverso un dialogo costruttivo tra istituzioni, cacciatori e agricoltori si possano ottenere risultati concreti e duraturi per il territorio umbro”.