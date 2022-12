sat/mrv

“Con un giro d’affari tra Natale e Capodanno di 13 miliardi i dati sono molto positivi, a conclusione di una stagione turistica molto buona per il turismo italiano”. Lo dice Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress €conomy.