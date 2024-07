Febbre Oropouche, in Brasile i primi due morti al mondo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il Brasile conferma i primi decessi al mondo per febbre Oropouche. E' quanto ha comunicato in una nota il ministero della Salute del Paese. Si tratta di due donne di età inferiore ai 30 anni, residenti nello stato nord-orientale di Bahia. "Presentavano segni e sintomi simili alla febbre Dengue grave", spiega il ministero nella nota. Le due donne sono diventate così le prime vittime dell'infezione virale, finita sotto i riflettori anche in Italia dove sono stati segnalati quest'anno 4 contagi, tutti casi di importazione (viaggiatori rientrati da Paesi proprio di quest'area in cui circola il virus).

Le autorità stanno indagando anche su un altro caso sospetto di morte da febbre Oropouche nello stato meridionale di Santa Catarina, nonché su 6 possibili casi di trasmissione verticale (da madre a figlio) in gravidanza, casi che hanno portato a due morti fetali. "Finora - aggiunge il ministero della Salute brasiliano - non c'era alcun rapporto nella letteratura scientifica mondiale sul verificarsi di decessi per la malattia". La febbre Oropouche ha fatto registrare casi principalmente nella regione amazzonica e in altri Paesi latinoamericani. Il Brasile quest'anno ha già un bilancio di 7.236 casi censiti finora, informa il ministero.