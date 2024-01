Fdi, Meloni "Tutti ricordino la responsabilità del ruolo" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Sicuramente non sono disposta a fare questa vita, con la responsabilità che ho sulle spalle, se le persone che sono intorno a me non capiscono quella responsabilità”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno, risponde a una domanda sul caso Pozzolo e sulla classe dirigente di Fratelli d’Italia.“Questo è un elemento. Non accade spesso per la verità, ma per la responsabilità che noi abbiamo, per come io sto cercando di affrontarla e per come le persone che mi capita di frequentare di più la affrontano, penso che sia bene ricordare a tutti che abbiamo quella responsabilità, e non c’è uno che se la assume tutta e altri che ritengono di non doverlo fare. Per questo ritengo di dover essere rigida su questo”, ha aggiunto.

