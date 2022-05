xf2/sat/red

“Siamo un partito coerente e dalla forte identità. La coerenza sembra scontata, ma non è stato così per gli altri partiti del centrodestra”. Lo dice Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.