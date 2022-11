xb1/tvi/red

Sarà un “anno transitorio, nell’arco del 2023 chi è in grado di lavorare avrà diritto a meno periodo di copertura. Si porterà da 12 a 8 mesi. Dal 2024 rivedremo l’intero sistema lavorandoci su per garantire pieno sostegno ai bisognosi e inserire nel mondo del lavoro chi è in grado di lavorare”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrando a Palazzo Chigi.