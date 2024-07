Favorivano ingresso clandestini, a Torino sequestri per 1,6 milioni - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Torino ha dato esecuzione a un sequestro “anticipato” di beni nei confronti di due coniugi, un cinquantenne egiziano e una trentasettenne rumena, già destinatari di misure cautelari per un altri reato, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’ingresso e alla permanenza illegale, e truffe ai danni di Enti pubblici. I due avrebbero prodotto false attestazioni per percepire il reddito di cittadinanza, false attestazioni di lavoro dipendente per usufruire di indennità di maternità o NASPI e richieste di rinnovo o rilascio di permessi di soggiorno per persone non aventi diritto. Le indagini hanno riguardato anche i componenti del nucleo familiare nonché terzi interessati e hanno consentito di rilevare una significativa disponibilità di beni, portando al sequestro di 32 unità immobiliari, delle quote di due società, di una ditta individuale e di 10 rapporti finanziari, dal valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro.

