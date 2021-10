"Fattore Campo", Terni partecipa a progetto della Lega Serie B - Tuttoggi

Fattore campo ha come obiettivo la riqualificazione di aree sportive dismesse o degradate sul territorio. Terni 'punta' su San Giovanni

Il Comune di Terni, tramite l’assessorato allo sport, parteciperà al concorso “Fattore Campo” promosso dallo sponsor del Campionato di calcio di serie B. Lo ha deliberato stamattina la giunta comunale.

Il concorso “Fattore Campo”

“Il concorso – spiega l’assessore allo sport Elena Proietti – è riservato alle venti città delle squadre che partecipano al campionato di serie B ed ha come obiettivo la riqualificazione di aree sportive dismesse o degradate sul territorio, dedicate ai ragazzi ed alla sostenibilità ed innovazione, attraverso il riciclo dei PFU (Pneumatici Fuori Uso) nelle pavimentazioni sportive”.

“Come Comune di Terni – con la delibera approvata stamattina – abbiamo indicato l’area da riqualificare in quella dello spazio sportivo polifunzionale nel quartiere di “San Giovanni”, in via Mezzetti, angolo via Montanara e via Milazzo”.

Appello ai tifosi

“Crediamo – prosegue l’assessore Elena Proietti – che si tratti di un’opportunità interessante soprattutto perché per classificarsi in posizione utile nel concorso, occorrerà la collaborazione di tutti i tifosi della Ternana ai quali fin d’ora rivolgiamo un appello a partecipare: si potrà infatti votare on line, con le modalità che saranno presto illustrate nell’ambito di una conferenza stampa nazionale dedicata all’iniziativa e delle quali, naturalmente, daremo conto anche noi attraverso i nostri canali d’informazione”.