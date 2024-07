FATE - Famiglie a Teatro Estate: prossimi appuntamenti con Micro Teatro Terra Marique - Tuttoggi.info

La compagnia Micro Teatro Terra Marique è lieta di annunciare i prossimi appuntamenti della rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie che potranno assistere allo spettacolo Il gatto e la volpe (aspettando Mangiafuoco) liberamente ispirato alle storie di Alice Cascherina di Gianni Rodari nei giorni:

• 16 luglio 2024, ore 21:00 al Chiostro Sant’Agostino, Amelia

• 17 luglio 2024, ore 18:30 al Giardino Palazzo Baldeschi, Paciano

Diretto da Mario Mascitelli e interpretato da Mario Aroldi e Mario Mascitelli, lo spettacolo ha ottenuto il Patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi dal 2021. Un evento imperdibile per le famiglie e i bambini.

Prodotto da Teatro del Cerchio (Parma), i costumi sono di Antonella Mascitelli e l’assistenza alla regia è di Silvia Nisci.

La trama ruota attorno ai due personaggi del libro Pinocchio, il gatto e la volpe, che si ritrovano su una panchina accanto ad un alberello bonsai e, in attesa di Mangiafuoco a cui vendere Pinocchio, si raccontano e ricordano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato miserevole. Parlando parlando scoprono l’importanza dell’amicizia, che vale più degli zecchini d’oro di Mangiafuoco.

Pur se originale, questa storia strizza l’occhio ai due personaggi di Aspettando Godot di S. Beckett cogliendo e trasformando alcuni temi e spunti (la solitudine, la ricerca di senso), facendoli così arrivare a un pubblico di giovanissimi.

Biglietti

Unico: €6,00

MTTMCard: €4,00

Per info e prenotazioni: 3761636555 – info@microteatro.it