Fase 2, troppa gente sul lungolago | Burico: aumenteremo i controlli IL VIDEO

Nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus troppe segnalazioni di assembramenti e comportamenti a rischio sul lungolago di Castiglione. Soprattutto da parte dei giovani. Tanto che il sindaco Matteo Burico si è rivolto soprattutto a loro, in un video in cui ricorda che il Covid-19 non è stato ancora sconfitto.

19/05/2020 Libertà è responsabilità ***COMUNICAZIONI DEL SINDACO***Libertà è responsabilità!Appello alle ragazze e ai ragazzi di Castiglione del Lago. Publiée par Comune di Castiglione del Lago sur Mardi 19 mai 2020

“Mi pesa di dovermi chiedere di essere più prudenti e mantenere il distanziamento sociale” afferma il sindaco. In nome della sicurezza delle famiglie e di quelle attività economiche che non possono subire un altro stop. Perché comportamenti generalizzati considerati a rischio – come ad esempio avvenuto a Gubbio – potrebbero indurre le autorità a prevedere ulteriori misure restrittive o decretare quarantene preventive.

“Abbiamo avuto molte segnalazioni per la troppa vicinanza e per la leggerezza dei comportamenti” avverte il sindaco.

Tornano più controlli

Nel frattempo Burico annuncia che per il prossimo fine settimane sarà aumentata la vigilanza nel lungolago e nei punti di ritrovo di Castiglione. “E’ necessario per non vanificare gli sforzi fatti”, spiega. Confidando però nelal responsabilità dei castiglionesi. Anche dei giovani, a cui dice: “Siate i protagonisti della ripartenza“.