Fase 2, primo caffè in centro per il sindaco "Mi sono commosso. Normalità è vicina" - Tuttoggi

Domenica mattina particolarmente “gustosa” quella odierna, a Città di Castello. Il sindaco Luciano Bacchetta è infatti apparso in centro storico, – “è la prima volta che ci torno, mi sono commosso” ha detto – concedendosi un caffè al bar (rigorosamente da asporto), insieme ad alcuni amici, e ovviamente a distanza debita.

“Un segno di ritorno alla normalità. Verso gli operatori del commercio e dei pubblici esercizi colpiti dal lockdown introdurremo misure di agevolazione ed incentivo per accelerare la ripresa. – ha annunciato – Naturalmente ogni passo deve essere graduale e rispettoso delle norme ma stiamo ritornando a vivere grazie anche ai tifernati, che questa mattina ho visto con le mascherine nonostante il caldo. E’ la manifestazione di una grande coscienza sociale. Se i dati continueranno ad essere confortanti, il ritorno alla normalità non sarà lontano”.



Città di Castello è anche pronta a tornare “Città dello sport”: è infatti già partito il via restyling e verifica degli impianti sportivi e luoghi simbolo delle attività motorie a tutti i livelli. Tecnici e dipendenti Polisport, coordinati dall’assessore allo Sport Massimo Massetti, sono da giorni all’opera per mettere in atto tutti gli interventi necessari per la ripartenza del settore nelle diverse discipline in collaborazione con le società sportive del territorio, “per trovarci pronti appena a livello nazionale e regionale ci verranno comunicate date e modalità delle riaperture in sicurezza”.

Nel ringraziare i dipendenti Polisport, l’assessore Massetti annuncia anche di aver richiesto, assieme al sindaco Bacchetta, un incontro con il Presidente regionale del Coni Domenico Ignozza (punto di riferimento di tutto il settore) per verificare un piano complessivo di ripartenza, anche a livello locale, delle diverse discipline sportive che a Città di Castello sono rappresentate con numeri record di praticanti.