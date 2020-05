Fase 2, polizia tra la gente per campagna informativa | Foto - Tuttoggi

Finita la fase delle autocertificazioni all’interno del territorio regionale e aperta la vera “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, la polizia di Stato scende in strada per sensibilizzare la gente.

A Terni gli agenti sono scesi in strada per una campagna informativa denominata “Uno per tutti tutti per uno”. Lungo le vie del centro ed alla stazione ferroviaria, la polizia ha consegnato alle persone un volantino in cui si ricordano alcune regole in questo periodo.

Dunque l’appello a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, evitare strette di mano ed abbracci, evitare assembramenti, utilizzare la mascherina coprendo bene naso e bocca, lavare spesso le mani (i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani) e non toccarsi naso, occhi e bocca. E ancora: non uscire di casa con sintomi respiratori o febbre oltre 37,5% e chiamare il proprio medico, pulire le superfici con prodotti a base di cloro o alcol, aumentare l’aerazione naturale delle stanze, mantenersi in esercizio e seguire una dieta sana ed equilibrata.

Infine l’appello a prestare attenzione alle fake news e a rimanere informato sui canali ufficiali.

La campagna informativa è promossa da Prefettura di Terni, Anci Umbria, Questura di Terni, Comune di Terni e Usl Umbria 2.