Fase 2 Coronavirus, i dubbi dei sindaci del Trasimeno sulla pesca al lago

La Regione Umbria ha dato il via libera alla pesca sportiva nella Fase 2, accogliendo l’interpretazione del Governo che ha compreso questa disciplina tra gli sport individuali consentiti. Una notizia anticipata dalla Fipsas e confermata dall’assessore regionale Roberto Morroni.

Alcuni aspetti sulle modalità con cui è possibile praticare la pesca nelle acque del lago, osservando le norme di sicurezza anti Coronavirus, non sono però ancora chiari. E così i sindaci del Trasimeno hanno formalmente inviato un quesito sulla pesca sportiva, così da evitare parziali interpretazioni.

Niente sole in spiaggia al Trasimeno

Ribadito invece che tra le attività all’aperto che possono essere svolte nella Fase 2 non è ricompresa la possibilità di andare in spiaggia a prendere il sole. Per la tintarella in riva al Trasimeno bisognerà dunque attendere ancora qualche giorno, confidando nel fatto che il comprensorio e l’Umbria intera continueranno a mantenersi a bassissimo livello di nuovi contagi.