Fase 2, ancora "indenne" dopo 4 pandemie, riapre il Circolo 'Accademia degli Illuminati' - Tuttoggi

Un’istituzione culturale da record per longevità e attività no-stop. Il Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, che ieri (martedì 19 maggio) ha riaperto i battenti delle sue magnifiche sale ai propri soci e ospiti, ha superato indenne nel corso dei secoli, oltre quattro guerre, pandemie, calamità naturali ed ora anche il Covid-19, almeno in questa prima delicata fase di lockdown.

Grazie ad un intervento di sanificazione “hi-tech”, reso possibile da un socio, Alessandro Salvi, noto imprenditore del settore, che in maniera gratuita ha tirato a lucido in sicurezza ogni angolo dello storico palazzo Bufalini dove ha sede il “circolo”, anche questa volta i prestigiosi locali sono tornati ad essere frequentate, per ora in maniera parziale, per la ripresa dell’attività.

Un vero e proprio evento da Guinness dei primati, che può essere preso ad esempio come buon auspicio per la Fase2, un orgoglio per la città che da sempre ha considerato il Circolo Tifernate il “salotto buono”, sede di numerosi eventi culturali ed artistici che hanno sicuramente lasciato il segno.

“Possiamo affermare , senza temere d’essere smentiti – ha precisato il presidente, avvocato Gregorio Anastasi, nel corso di un breve incontro di presentazione della riapertura assieme al sindaco Luciano Bacchetta, al vicepresidente Simone Salcerini e ad alcuni membri del consiglio – che questo antichissimo sodalizio della nostra città si accinge a superare così, per ben quattro volte, una pandemia , dopo la Spagnola del 1918, l’Asiatica del 1957, la Sars del 2003 e ora anche l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. L’attività del Circolo riparte naturalmente con l’osservanza di tutte le norme a presidio della salute e saremo pronti ad adeguarci alle nuove esigenze dei soci e del modo di fare cultura del post coronavirus. Ci impegneremo per continuare ad essere l’esempio di grande civismo che il nostro sodalizio è sempre stato per la nostra città”.

“In queste sale, molti della mia generazione ed anche di altre, hanno partecipato alle prime feste di carnevale, a concerti, eventi culturali e artistici – ha detto Bacchetta – il Circolo è un elemento distintivo, unico nel suo genere anche a livello nazionale della nostra città ed oggi è un gran giorno anche per la storia di questa istituzione”.