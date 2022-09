Faro Trasimeno, doppio appuntamento nel fine settimana - Tuttoggi

Giornate europee del patrimonio, con Faro Trasimeno alla scoperta del lago di Montepulciano e di Isola Polvese

Proseguono a pieno ritmo in Umbria le GEP (Giornate europee del patrimonio) curate da Faro Trasimeno. Dopo l’apertura di domenica scorsa a Castiglione del Lago con la passeggiata patrimoniale “Alla ricerca dei merli”, legata alla campagna nazionale di Italia Nostra per la tutela delle mura urbiche in tutto il paese, si prosegue nel fine settimana con un doppio appuntamento.

Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 9 alle 13 è in programma una passeggiata storico-culturale con riferimenti a flora e fauna del percorso e del territorio lacustre (lago di Montepulciano). La Riserva Naturale del Lago di Montepulciano tutela un prezioso mosaico di ambienti umidi di rilevante interesse naturalistico. Il Lago di Montepulciano e il vicino Lago di Chiusi, collegati dal Canale del Passo alla Querce, sono ciò che resta della palude che fino all’epoca medicea ha occupato gran parte della Val di Chiana e che ha subito, nel corso degli ultimi secoli, continue opere di bonifica. Nell’area nidificano uccelli: di cui sono state censite ben 199 specie, di cui 92 nidificanti. Sono molte le piante che crescono spontaneamente nel territorio. Alcune hanno anche proprietà curative.