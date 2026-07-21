Farnborough Airshow, Lo Piano "Nuovi sviluppi per la geo intelligence" - Tuttoggi.info

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Farnborough Airshow, Lo Piano “Nuovi sviluppi per la geo intelligence”

ItalPress

Farnborough Airshow, Lo Piano “Nuovi sviluppi per la geo intelligence”

Mar, 21/07/2026 - 21:03

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FARNBOROUGH (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Siamo ospiti di Lazio Innova nel cluster aerospazio e difesa. E23 si occupa di intelligenza artificiale, abbiamo un algoritmo proprietario che permette oggi la profilazione di passeggeri all’interno di ambienti chiusi e infrastrutture come aeroporti. Gli ambiti applicativi stanno andando oltre l’aviazione civile, anche su ambiti di difesa”. Lo afferma Alessandro Lo Piano, fondatore e Ceo di E23 Delivery, a margine dell’International Airshow di Farnborough, nel Regno Unito

f51/sat/gsl

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