Farmindustria, Scaccabarozzi "Attrarre il più possibile investimenti" - Tuttoggi

“Abbiamo visto che per uscire dalla pandemia è importante

trovare meccanismi di prevenzione e di cura per chi si è

ammalato”. Lo dice Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria, parlando a margine di ‘Innovazione e produzione di valore’, il roadshow di Farmindustria nello stabilimento Gsk a San Polo di Torrile, nel Parmense. “La cosa più importante è che nei prossimi cinque anni ci saranno 1,4 miliardi di investimenti in ricerca nel mondo”. cin/mgg/gtr