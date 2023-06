Farmacie Tifernati, Valchiria Do’ confermata amministratore unico | Bruno Sberna Revisore dei conti - Tuttoggi.info

La partecipata del Comune ha circa 5 milioni di fatturato e 18 dipendenti su tre sedi | Sindaco e assessore "Conferma ispirata dalla professionalità e dedizione della dottoressa"

La dottoressa Valchiria Do’, 70 anni, medico ospedaliero in pensione, già responsabile dell’U.O. di Cardiologia, è stata riconfermata per altri 3 anni alla guida di “Farmacie Tifernati srl” quale nuovo Amministratore Unico della società “partecipata” con circa 5 milioni di fatturato e 18 dipendenti su tre sedi (Città di Castello, Cinquemiglia e Cerbara), interamente pubblica del Comune.

Lo ha comunicato il sindaco Luca Secondi, annunciando anche la nomina di Bruno Sberna quale Revisore dei Conti unico della società. L’articolo 50, c. 8, del d.lgs. n° 267/2000 (TUEL), infatti, attribuisce al sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

“Una conferma ispirata a criteri di competenza, professionalità e conoscenza della macchina pubblica in un settore strategico per gli equilibri economico-finanziari dell’Ente, che nel corso degli anni è cresciuto in termini di risultati e autorevolezza. La dottoressa Do’ ha contribuito in questo triennio di gestione di Farmacie Tifernati, alla crescita economica in termini di fatturato e in particolare al potenziamento del ruolo socio-sanitario della partecipata grazie anche alla professionalità del direttore generale Luca Mancini e di tutti i dipendenti a vari livelli”, hanno precisato il sindaco e l’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli.

“Farmacie Tifernati – hanno proseguito i due amministratori – ha dimostrato di essere una società estremamente competitiva sul libero mercato in grado di garantire un servizio di altissimo livello. In particolare nel periodo di emergenza Covid-19, ha operato in prima linea con istituzioni sanitarie e Comune attraverso iniziative di grande impatto sociale, concretizzatesi con la donazione di tecnologie e presidi a tutela delle fasce più deboli. Le tre farmacie comunali sono un patrimonio della nostra comunità e come tali vanno tutelate e rafforzate nell’interesse di tutti“.

Valchiria Do’

Nata in Lussemburgo 70 anni fa Valchiria Do’ si è laureata nel 1978 all’Università degli Studi di Perugia, in Medicina e Chirurgia, specializzata in Chirurgia e malattie cardiovascolari. Nel 1981 ha iniziato l’attività professionale in qualità di medico cardiologo presso l’Unità Operativa dell’ospedale di Città di Castello, dove dal 2000 al luglio 2014 (anno del pensionamento) ne è stata responsabile. Iscritta all’associazione Kiwanis Club International Città di Castello dal 1996, ha ricoperto la carica di Governatore Distrettuale Italia-S.Marino. Alla guida del service tifernate si è distinta per numerose iniziative di carattere culturale ed umanitario in favore della città e delle popolazioni colpite da calamità naturali, come in occasione della consegna di una unità abitativa prefabbricata in legno al Comune di Norcia.

La storia delle Farmacie Tifernati

La prima Farmacia comunale fu aperta nel 1973 in via Dante Alighieri, quartiere San Pio X. Nel 1981 il Comune, seguendo la legge che consentiva alle farmacie ospedaliere di cedere la propria licenza commerciale ai Comuni, decise di usufruire della normativa istituendo la seconda in via Luca Signorelli, trasferita nel 1983 in via Leopoldo Franchetti. Verso la fine degli anni ’90 l’incremento della popolazione consentì per legge l’apertura di una nuova farmacia e nel 2001 ne sorse una Cinquemiglia mentre quella di via Dante Alighieri fu decentrata a Cerbara. Nel 2006, l’amministrazione, per garantirne una gestione più semplice e snella, decise di costituire la società denominata ”Farmacie Tifernati srl” a capitale totalmente pubblico. Nel 2015 la farmacia di Città di Castello fu trasferita da via Franchetti all’attuale sede di viale Vittorio Emanuele Orlando.