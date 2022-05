Farmacie comunali chiuse per sciopero e presidi a Perugia e Terni

Sciopero farmacie pubbliche in Umbria: partecipazione altissima, per i sindacati risultato “storico"

Alta adesione allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie comunali in Umbria. Diverse le farmacie comunali che sono rimaste chiuse mercoledì, ma in generale in tutta la regione i farmacisti delle aziende municipalizzate in sciopero sono stati numerosissimi.

Un risultato “storico” evidenziano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, sia per l’astensione massiccia dal lavoro (con punte del 100% in Afas a Perugia) che per la partecipazione ai presidi organizzati dai sindacati sotto i Comuni di Perugia e Terni.