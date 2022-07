Droni per trasportare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici. Il Lazio è una delle prime regioni italiane ad avviare un progetto di questo tipo grazie al Protocollo d’intesa firmato tra la Regione e l’Enac per la promozione della mobilità aerea avanzata. Il primo volo sperimentale è stato effettuato a Fiumicino, in un’area denominata “sandbox” inaugurata in collaborazione con Leonardo e AdR.

