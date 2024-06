Farmaci, Bandiera (Aism) "Biosimilari una leva per la sostenibilità" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Rispetto al tema dei farmaci va garantito un accesso equo e tempestivo su tutto il territorio nazionale, ma permangono squilibri tra regioni derivanti da processi amministrativi e sistemi di approvvigionamento e procedure di gara. Dunque fondamentale trovare formule per la sostenibilità del sistema e il ricorso ai farmaci biosimilari costituisce un’importante leva in questo senso”. Lo ha detto Paolo Bandiera, direttore Affari Generali e Relazioni Istituzionali dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), a The Watcher Talk Salute, format di The Watcher Post.

sat/gtr

(fonte video Utopia Studios)